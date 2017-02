Simon Cowell, a processo l’uomo che rubò 1 milione di sterline

By Redazione

Lui è un importantissimo produttore discografico, tra i suoi più grandi lavori possiamo citare “This is Us” o il film “One Direction”, ma anche programmi televisivi quali X-Factor e America’s Got Talent.

Simon Cowell, 57 anni, potrà finalmente avere giustizia, l’episodio è datato 2015 quando un uomo è penetrato nella sua villa di Holland Park, nella zona ovest di Londra, ed ha rubato gioielli per un valore stimato di circa 1 milione di sterline.

Cowell era in camera da letto e la famiglia dormiva, quando il sospettato è entrato in casa all’1.30 di notte, in casa c’erano lui, la sua compagna Lauren Silverman e il loro figlio di due anni, oltre alla tata e una guarda di sicurezza.

Oltre ai gioielli furono portati via anche due passaporti appartenenti a Cowell, poi successivamente recuperati, oggi a distanza di qualche anno ci sarà il processo all’uomo sospettato di furto, il produttore dovrà comparire in tribunale per testimoniare, il processo dovrebbe durare circa una settimana.