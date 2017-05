Simona Ventura, tutte le novità attendendo l’inizio di Selfie

By Angela Sorrentino

Chi può dire, nelle ultime settimane, di non aver visto, almeno in un programma delle reti Mediaset, ospiti Simona Ventura, Belen Rodriguez o Iva Zanicchi?

Un trio che obiettivamente sembra non aver poi molto in comune: le strade delle tre sono completamente differenti ed anche probabilmente le aspirazioni future, ma nelle prossime settimane coopereranno assieme per la riuscita della seconda edizione di Selfie, Le cose cambiano, che proprio la Ventura condurrà nuovamente.

Il factual show, che vuole dare un aiuto concreto a chi vuole migliorare aspetti di sé, sia fisici che caratteriali, prenderà il via ufficialmente lunedì 8 maggio e vedrà un cast quasi del tutto rinnovato, almeno secondo quanto anticipa Alberto Dandolo, che su Instagram ha condiviso una foto con i presunti protagonisti di quest’anno.

A quanto sembra in giuria l’unica confermata, rispetto allo scorso anno, è Tina Cipollari, alla quale si affiancheranno Alex Belli, Platinette, lo scrittore Stefano Zecchi e la showgirl Pamela Camassa.

Via quindi la Marchesa d’Aragona, Paola Caruso, Gordon e Aldo Montano.

Il cast dei mentori, invece, sarà così composto: Iva Zanicchi con Barbara de Rossi, Stefano de Martino con il calciatore Bernardo Corradi (compagno di Elena Santarelli) e Alessandra Celentano con il rapper Briga.

“E’ molto bello perché la trasmissione aiuta davvero ragazzi che ne hanno bisogno. Mi sono anche commossa. Sono andata a Catania a trovare un caso di un ragazzo giovanissimo, talmente umano e talmente bello. Fa bene allo spirito questo programma”, ha raccontato la Zanicchi da Costanzo, riguardo il suo nuovo ruolo.

Simona Ventura si è detta molto rammaricata per l’addio del marito di Eleonora Brunacci, Mariano Di Vaio. Il modello sarebbe troppo preso dagli impegni per il suo blog, ormai diventato un lavoro per dedicarsi ai problemi psicologico ed estetici dei clienti di Selfie 2.

Belen Rodriguez rivestirà il ruolo di inviata “paladina del popolo, con la bacchetta magica aiuterà le persone”.

Sul tavolo c’è anche la concreta possibilità di una presenza nel programma di Giulio Berruti e Mario Sona, probabilmente a comporre un’altra squadra di mentori, ma al momento non c’è alcuna conferma per questi due personaggi.