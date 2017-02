Sky, le posizioni aperte per lavorare nell’emittente TV

Sky offre nuove opportunità di stage e lavoro. Ecco le posizioni aperte per lavorare nella famosa emittente televisiva.

Sky Italia Srl ha sede a Rogoredo (MI) ed è una società Italiana attiva nel settore televisivo. La società fornisce a pagamento la TV commerciale Sky ed è editore del canale gratuito Cielo.

La società, leader in Italia dei servizi pay TV, è nata il 31 luglio 2003 e appartiene all’americana 21st Century Fox di Rupert Murdoch, una delle più grandi media company al mondo.

Sky, oggi guidata dall’AD Andrea Zappia, conta quasi 5 milioni di abbonati, oltre 15 milioni di telespettatori e più di 170 canali tematici e pay per view.

Di questi 62 in Alta Definizione e uno in 3D, oltre 80 canali audio-tematici e radio digitali, tra cui ricordiamo Sky Tg24 e Sky Sport 24, i due canali tematici dedicati all’informazione giornalistica e sportiva 24 ore su 24.

Sky per il 2017 offre opportunità di lavoro anche a giovani al primo impiego e apre stage rivolti soprattutto a neolaureati. Le posizioni lavorative attualmente attive sono:

Sales Account

Si ricercano diplomati o laureati, con esperienza nella vendita di beni e servizi rivolti al mercato residenziale, e ottime doti di relazione e negoziazione, automuniti e disponibili a lavorare nei week end.

Per quanto riguarda gli stage, ecco le selezioni attive per i tirocini Sky:

Si cercano candidati laureati (per alcune posizioni anche laureandi), per lo più in discipline economiche o ingegneristico – gestionali, Marketing, Scienze della Comunicazione, Ingegneria delle Telecomunicazioni, materie umanistiche, scientifiche e giuridiche, con buone competenze informatiche e che conoscono la lingua inglese.

Gli stage Sky hanno, generalmente, una durata di 6 mesi, e, al momento, sono aperte le candidature per svolgere percorsi di formazione e lavoro prevalentemente presso la sede di Milano, nei seguenti ambiti:

Customer Experience Projects;

Direct Marketing;

Direzione Affari Legali

Area Operations & Mercato;

Team Customer Reward & Engagement;

Scheduling;

Brand Retail Identity;

Project Management & processi vendita e attivazione;

Team Offer;

Formazione alla Rete Service;

Comunicazione alla Rete Service;

Traffic – Sky Media;

Digital Product Management TG24/ Sky Sport;

Web Editor Guida TV;

Digital Content Engagement;

Direzione Programming – Redazione Cinema;

Programming Sky Cinema;

Branded Entertainment;

Programming – Sky Uno;

Customer Analyst;

Digital Acquisition;

Customer Management;

Logistica;

Supply Chain.

Per candidarsi gli interessati alle future assunzioni Sky Italia e alle offerte di lavoro devono visitare il sito ufficiale della società, andare alla pagina dedicata alle carriere e selezioni – Sky “lavora con noi” e registrare il curriculum vitae nell’apposito form.