By Angela Sorrentino

Sonia Lorenzini: sincera o no questo è il dilemma

Non è certo la prima volta, purtroppo, che negli studi di Uomini e donne, i vari protagonisti non si dimostrano del tutto sinceri, ed anzi tramano alle spalle della redazione per ottenere maggiore visibilità.

Dopo il caso clamoroso di Lucas Peracchi, che arriverà persino in tribunale dopo che il giovane è stato citato per diffamazione, un nuovo caso spinoso potrebbe aprirsi, e vede come protagonista la bella tronista Sonia Lorenzini.

Mario Serpa, molto amato dal pubblico e “scelta” del primo tronista gat Claudio, durante l’ultima registrazione ha espresso i suoi dubbi su Sonia Lorenzini, rivelando che in questi giorni gli sono giunte voci riguardanti il fatto che la tronista conoscerebbe già uno dei suoi nuovi corteggiatori.

Il diretto interessato di questa segnalazione è Federico, con il quale Sonia si sarebbe vista diverse volte prima dell’inizio delle registrazioni del talk show della De Filippi.

‘Io sono certo che a lei piace solo Federico, infatti sarà lui la sua scelta’, ha sentenziato Mario. La tronista ha negato con forza di essere d’accordo con il suo tatuato spasimante ma ha ammesso di averlo incrociato solo qualche volta in un locale di Verona dove va spesso.

Sonia Lorenzini e Federico Piccinato sono realmente complici o le accuse di Mario Serpa nascono da un’antipatia nata nei confronti della tronista ai tempi della loro esperienza come corteggiatori di Uomini e Donne?