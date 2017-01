Sonia Lorenzini: vere le indiscrezioni sul suo conto?

By Angela Sorrentino

Solitamente a Uomini e donne, quando si scopre che un tronista ha preso accordi lontano dalle telecamere con un corteggiatore, viene allontanato dalla trasmissione, come è successo a Lucas Peracchi meno di un anno fa: è questa la sorte che spetterà anche alla “chiacchieratissima” Sonia Lorenzini?

Negli ultimi giorni la bella tronista è stata bombardata da un mare di segnalazioni, secondo le quali conosce da tempo il suo corteggiatore Federico, e lui inoltre avrebbe raccontato agli amici di essere certo che la tronista lo sceglierà.

Tutto è cominciato con le rivelazioni dell’opinionista Mario Serpa in merito ad un presunto flirt tra la tronista mantovana e appunto Federico Piccinato, flirt iniziato ben prima della sua partecipazione a Uomini e Donne.

La dose è stata rincarata però dalle dichiarazioni dell’ex tronista Claudio D’Angelo che, ricordiamolo, ha avuto tra le sue corteggiatrici proprio la Lorenzini. L’ex tronista di origini campane ha dichiarato di aver persino raccontato questo gossip in una puntata ma Sonia Lorenzini riuscì a ‘distrarre’ la discussione, passando al contrattacco, ovvero tirando fuori alcune segnalazioni che lo riguardavano in prima persona.

Ogni giorno quindi sembrano spuntare nuove ‘accuse’ e nuove segnalazioni nei confronti della tronista che, in ogni caso, per ora, è stata confermata sul trono, in attesa di ulteriori chiarimenti.

La nuova registrazione del trono classico è in programma per il 26 gennaio e solo quel giorno scopriremo quale sarà il futuro di Sonia nella trasmissione di Maria De Filippi.