Sony MDR-XB50BS Extra Bass, gli auricolari per chi fa sport

Le cuffie Sony MDR-XB50BS Extra Bass indubbiamente sono state pensate per chi ama lo sport.

Si nota da subito che gli auricolari Sony MDR-XB50BS Extra Bass, non sono come le solite cuffie si trovano in giro. Chi fa sport, di solito, prova tanti auricolari prima di trovare quello giusto. La scelta di solito cade sugli auricolari Bluetooth perché, non avendo fili, consentono di muoversi liberamente. Ma che stress quella necessità di doverli ricaricare continuamente. Con i Sony MDR-XB50BS Extra Bass anche questo problema è risolto. Ecco perché questi auricolari sono fra quelli più amati dagli sportivi.

Sony MDR-XB50BS Extra Bass, pratici ed ergonomici

Gli auricolari sono connessi da un filo che consente di appenderli saldamente al collo. Sono dotati di un comodo archetto per agganciarli alle orecchie in modo da utilizzarli in tutta tranquillità, senza paura di rovinarli, quando si corre, si salta, ci si allena in qualsiasi disciplina. Le cuffie Sony MDR-XB50BS Extra Bass sono molto comode. Anche se all’apparenza i due auricolari sembrino molto grandi, nella sostanza sono leggerissimi, tanto che sovente ci si dimentica di indossarli, soprattutto se avete saputo scegliere archetto e adattatori i silicone giusti.

MDR-XB50BS Extra Bass, package

Sony fornisce questi auricolari in tre colori: nero, blu e rosso. Dentro la confezione troviamo un cavo con connettore micro USB per la ricarica, tre paia di auricolari in silicone ibrido di colore diverso, due archetti di dimensione differente così da scegliere la misura più adatta.

MDR-XB50BS Extra Bass, funzionamento

Appena scelto l’assemblaggio in base alle misure a noi più congeniali, gli auricolari sono pronti per essere collegati allo smartphone o al tablet tramite tecnologia NFC o Blueooth. Il collegamento è rapido e intuitivo: basta tenere premuto il pulsante d’accensione che si trova sull’auricolare destro fino a quando un piccolo LED non inizierà a lampeggiare. A questo punto si può ad avviare la ricerca sul vostro dispositivo e sintonizzarlo con le cuffie. Con lo stesso tasto è possibile avviare o mettere in pausa la riproduzione musicale, rispondere al telefono nel caso qualcuno vi cercasse mentre vi allenata. Con il bilanciere che si trova sempre sull’auricolare destro, si può agevolmente regolare il volume.

MDR-XB50BS, perché Extra Bass

“Extra Bass” perché Sony non perde occasione per sfoggiare le sue competenze in campo musicale. Infatti, anche in dispositivi così piccoli, è riuscita a potenziare i bassi per regalare all’utente un’esperienza musicale studiata per stimolare durante l’allenamento.

E se non piace la musica ricca di bassi, come hip hop e musica elettronica, non è di vostro gusto, niente paura: MDR-XB50BS offre una qualità così alta, che qualsiasi esso sia il genere musicale che amate, il suono vi sembrerà da subito visibilmente differente con qualsiasi altro brano, perché con questi auricolari è possibile sentire sfumature per voi inimmaginabili. Questo è possibile anche perché le Sony MDR-XB50BS Extra Bass sono state anche progettate per cancellare passivamente i rumori circostanti. E’ ovvio che senza rumori, anche a volume basso, la musica preferita si apprezzi al meglio.

Sony MDR-XB50BS Extra Bass, altre caratteristiche

La batteria degli auricolari Sony MDR-XB50BS ha un’autonomia che si attesta intorno alle 8 ore con un tempo di ricarica di circa 2 ore e mezza. Un tempo più che sufficiente per accompagnare lo sportivo in più di un allenamento.

MDR-XB50BS, prezzo e disponibilità

Il prezzo ufficiale degli auricolari Sony MDR-XB50BS si aggira intorno agli 80 Euro. Su Amazon, secondo il colore desiderato, si possono trovare a circa 20 euro in meno.

