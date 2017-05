Space X, il razzo più potente del mondo: destinazione Marte

By Eleonora Gitto

Arriva il razzo più potente del mondo con Space X: destinazione Marte.

Ci siamo quasi. Dalla fantasia alla realtà, dalla fantascienza alla concretezza di un lancio.

L’uomo ricomincia a muoversi dalla sua amata, piccola, infinitesimale Terra: destinazione, l’ignoto.

Anche se l’ignoto nel nostro tempo non è più completamente tale. Almeno quello vicino, come la Luna o Marte.

L’uomo ha amato andare sulla Luna per diversi anni nel secolo scorso.

Con il nuovo secolo, e con il nuovo millennio, bisogna andare più su, più in alto, anche se nello spazio non c’è nessun alto e nessun basso.

Lì molte cose sono diverse, ma ci andiamo per questo: perché sono diverse, altrimenti resteremmo buoni buoni qui sulla nostra Terra ad attendere alle nostre faccende quotidiane.

Ci voleva una propulsione nuova, come quella di questo meraviglioso razzo, e la propulsione l’ha data e la sta dando Elon Musk, un magnate americano piuttosto visionario, ma anche con i piedi per terra, visto che si è messo a vendere anche macchine elettriche, e per di più a guida autonoma, vedi Tesla. E lui il proprietario e l’ideatore di Space X.

Così i viaggi nello spazio, da quello più vicino, in orbita intorno alla Terra, all’avventura su Marte, diventeranno anche un fatto privato, con vettori e navicelle che gradualmente saranno prodotti, condotti e governati non solo dagli enti spaziali di Stato, ma da società private.

Ed ecco che Space X ha così testato Falcon Heavy, il razzo vettore più potente finora costruito.

Si tratta di un test di tipo statico, cioè i motori sono verificati alla massima potenza, ma il razzo non si sposta dalla rampa di lancio. La prova è avvenuta nei giorni scorsi a McGregor, in Texas.

L’obiettivo è di dare la poderosa spinta iniziale per viaggi spaziali, non ultimi quelli per Marte, dove, oltre a merci, attrezzature e carichi vari, sarà trasportato l’uomo. Proprio lui.

Space X ha diffuso un comunicato: “Quando il Falcon Heavy si alzerà nel 2017, sarà per un fattore di due il più potente razzo operativo al mondo. Il veicolo genera una spinta al liftoff di oltre 5 milioni di libbre, equivalenti a circa 18 aerei 747 a piena potenza”.

“Il Falcon Heavy è stato progettato con lo scopo di trasportare esseri umani nello spazio e ristabilisce la possibilità di compiere missioni con equipaggio verso la Luna e Marte. Noi tifiamo più per Marte”.