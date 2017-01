Squid App le news come le vuoi tu

Di aggregatori di notizie per dispositivi mobili certamente il panorama delle app vanta una bella collezione, ma Squid emerge dalla massa per le sue particolari caratteristiche.

Squid – Your News Buddy (Tuffati in un oceano di notizie e fa sentire la tua voce) questo il motto di una app che è molto più di un aggregatore di news, disponibile per sistemi operativi Android e iOS, ha prima di tutto un aspetto grafico veramente unico.

Più che un “lento e pesante” aggregatore di notizie, ci sembrerà di scorrere quasi un chat nella quale troveremo le “nostre” news, ovvero tutte quelle notizie, divise per sezioni ed interessi, che vogliamo leggere.

Le attuali sezioni comprendono temi come: Gaming, Notizie Strane, Cinema e TV, Spettacoli, Lifestyle, Tecnologia e una raccolta delle notizie più interessante con Top News, sezioni in continuo aggiornamento che danno la possibilità all’utente di condividere la notizia che più interessa non in modo comune, ma anche creando ad esempio un appunto a fine notizia, delle scritte personalizzate, applicare adesivi personalizzati ed il tutto ovviamente in tempo reale.

Altra importantissima freccia all’arco di Squid è quella di raccogliere ed includere anche i blog e dunque avere una visione totale del panorama della rete, idea certamente interessante che permette di non ritrovarsi davanti al solito aggregatore di notizie con le “solite testate”.

Attualmente la app ha avuto un riscontro molto positivo, basti pensare che siamo oltre i 100mila download così come in altri Paesi, visto che Squid è stata creata da sei menti geniali di nazionalità diversa, tra le quali ovviamente figura anche un’italiana ovvero Giulia Ranuzzi De Bianchi.

Squid App è disponibile per dispositivi mobili Android su Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=co.squidapp.squid&hl=it

E su Iphone: https://itunes.apple.com/it/app/squid-your-news-buddy/id1064860074?mt=8