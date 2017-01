By Angela Sorrentino

Star Wars, il prossimo episodio sarà ‘The last Jedi’

L’attesa, per gli appassionati di tutto il mondo, è finita: è stato finalmente svelato il titolo ufficiale del prossimo capitolo di una delle saghe più belle e seguite di sempre.

Arriverà nelle sale il 15 dicembre 2017 il prossimo film di Star Wars, l’attesissimo ottavo episodio ed in queste ore è stato rivelato il titolo del film: The last Jedi, (l’ultimo Jedi).

Ad annunciarlo sono stati LucasFilm e Disney con una nota ufficiale in cui si legge: “Abbiamo i più grandi fan di questa e di qualunque altra galassia” si legge sul sito ufficiale.

“In segno di gratitudine, volevamo che fossero i primi a sapere il titolo del prossimo capitolo della saga Skywalker. Star Wars: The Last Jedi”.

Grande centralità quindi sarà data a Luke Skywalker, che è stato tra i colpi di scena de Il Risveglio della Forza. Con molta probabilità il film svelerà cosa ha portato il celebre Skywalker alla situazione di Star Wars 7, una domanda alla quale tantissimi fan vogliono risposta.

La pellicola è scritta e diretta da Rian Johnson, prodotta Kathleen Kennedy e Ram Bergman mentre J.J. Abrams, Jason McGatlin e Tom Karnowski sono i produttori esecutivi.

Nel cast ci sono Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie e Andy Serkis.

Nella locandina, come si vede dal tweet dell’account di Star Wars, campeggia il colore rosso sullo sfondo galattico, in contrapposizione al giallo usato per Il Risveglio della Forza, il capitolo precedente.