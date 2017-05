Stefano Bettarini, complimenti ed incoraggiamenti per la sua ex Simona Ventura

Lui è reduce dall’Isola dei Famosi dove, a sorpresa, si è dimostrato un ottimo inviato speciale ed ha saputo anche creare una parentesi di gossip, grazie alla storia presto naufragata con la modella Dayane Mello che comunque ha fatto bene allo share della trasmissione, lei è pronta, ad ore, ad imbarcarsi in una nuova avventura, quella al timone di Selfie, Le cose cambiano, che ha già condotto con successo nella prima edizione.

Stefano Bettarini e Simona Ventura stanno vivendo, professionalmente, un buon momento per le loro carriere, ed anche nella vita privata sembra che le cose vadano meglio o almeno, dopo anni di ruggine ed acredine, i rapporti tra i due ex coniugi, che hanno anche un figlio, si siano finalmente distesi.

Se l’amore ormai non c’è più da anni, almeno è rimasto il supporto, e Bettarini, proprio per il nuovo esordio televisivo dell’ex moglie, ha voluto farle i suoi migliori auguri, attraverso un post sui social che è diventato subito virale.

“Le cose cambiano”, scrive Stefano Bettarini, chiamando in causa lo slogan che accompagna Selfie fin dal suo debutto in tv. ” ” In questi giorni tanti di voi mi hanno chiesto in privato e durante le dirette stories che cosa pensassi di Selfie. Penso che le cose cambiano eccome se cambiano (scusate il gioco di parole rubo lo slogan, lo ammetto) e faccio un grandissimo in bocca al lupo in primis a Super Simo (vai spacca come sai fare tu), al gruppo Fascino, a Belen e che dire… ci vediamo lunedì sera (io dalla TV tiferò per voi)”, si legge sul profilo di Stefano Bettarini.

Un gesto quanto mai inaspettato questo di Stefano dato che, quando la Ventura era all’Isola dei Famosi, si era lasciato scappare frasi poco carine sul suo conto. Senza dimenticare quando l’ex calciatore era al Grande Fratello Vip e la sua confessione sulla lunga lista di donne con le quali ha tradito la Ventura aveva fatto infuriare il pubblico.

Che alla fine tra Stefano Bettarini e Simona Ventura, dopo anni di accuse e recriminazioni, sia tornato il sereno?