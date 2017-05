Stefano Bettarini, solo amicizia con Elenoire Casalegno?

By Angela Sorrentino

In un’intervista, rilasciata pochi giorni fa a Verissimo, Elenoire Casalegno ha confessato, tra le lacrime, di aver messo fine al suo matrimonio di oltre due anni con Sebastiano Lombardi, direttore di Rete 4: durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip, non ha mai nominato il suo compagno, e dopo la sua eliminazione, i due coniugi non sono riusciti a superare la crisi, tanto da scegliere, di comune accordo, di chiudere il matrimonio.

La Casalegno quindi oggi è single, o forse no?

Sempre nella casa del Grande Fratello Vip, la Casalegno ha avuto modo di stringere amicizia con Stefano Bettarini.

L’ex marito di Simona Ventura dentro la casa si è fatto conoscere per la “lista” delle donne con cui ha tradito la sua ex moglie, ma nei mesi successivi ha saputo riscattarsi con l’ottima performance nelle vesti di inviato dell’Isola dei Famosi.

Stefano e Elenoire nella casa avevano legato, ma pare che nelle ultime settimane stiano continuando a coltivare la propria amicizia.

La Casalegno è stata l’ultima donna che l’ex calciatore ha visto prima di partire per l’Isola dei Famosi e la prima non appena è tornato dall’Honduras: tutto fa pensare ad un rapporto molto speciale.

Da tempo Bettarini non vive una storia d’amore lunga, ma da troppo poco tempo la Casalegno si è separata dal marito Sebastiano Lombardi: i gossip vorrebbero che tra i due stia nascendo qualcosa ma è veramente così?

Pizzicati sulla spiaggia di Viareggio sotto il sole i due amici si sono scambiati confidenze e coccole. La rivista di Signorini, che ha rubato e pubblicato i loro scatti, ha parlato di un rapporto che forse sta andando al di là della semplice amicizia tra i due: possibile che sia nato l’amore proprio in seguito alla loro conoscenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip?

Gli indizi su Instagram, le frasi sibilline, le foto insieme fanno sorgere qualche dubbio, ma è ancora troppo presto per sbilanciarsi.