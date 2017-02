Stefano De Martino: curate il bambino che è in voi

Tutti noi nel profondo del nostro animo siamo sempre un po’ bambini, come decantava il poeta così anche Stefano De Martino ci crede e ne fa una filosofia di vita.

E’ proprio il ballerino ed ex di Belen, a coltivare il bambino che è dentro di lui, quel bambino che non bisogna abbandonare così come lui stesso scrive: “Bisogna sempre trovare del tempo da dedicare al bambino che c’è in noi”.

Come dargli torto, Stefano De Martino conquista ancora una volta i suoi fan, se ce n’era bisogno, con uno scatto molto dolce mentre si dondola su un’altalena proprio come farebbe un bambino, e i commenti, naturalmente positivi, si sprecano.

"Bisogna sempre trovare del tempo da dedicare al bambino che c'è in noi" A post shared by STEFANO DE MARTINO (@stefanodemartino) on Feb 28, 2017 at 2:47am PST

Tutti i fan gli vogliono bene, circa 120mila like e tanti commenti che confermano: “Sei bello dentro e fuori” oppure “Hai ragione”, poi tanti che confermano come la sua teoria della vita sia giusta: “La bambina che è in me…non è mai andata via” scrive una fan.