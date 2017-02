Stefano De Martino, fuga romantica insieme a Elena D’Amario?

Mentre Belen Rodriguez è costantemente al centro del gossip e della bufera, stavolta per aver pubblicato un’immagine in cui la si vede andare in moto assieme al figlio Santiago, ma senza il casco per nessuno dei due, il suo ormai ex marito sembra stia cercando di rifarsi una vita, e naturalmente i giornali scandalistici ci stanno sguazzando alla grande.

Dato che, dal momento della separazione, Stefano De Martino non ha ufficializzato alcuna relazione con nessun altra donna, i paparazzi lo seguono costantemente, e sembra che stavolta siano riusciti a scovare qualche indizio in più.

Il ballerino di Amici, nelle scorse ore, ha preso il volo per una località esotica di cui condivide un breve video su Instagram con tanto di colonna sonora brasiliana. Anche la sua amica Elena D’Amario solo poche ore fa postava piccole ma significative immagini di onde e palme: che i due stiao godendo assieme di sole e mare?

Anche il settimanale Chi, nel suo ultimi numero, rivela che il cuore del bel Stefano ha iniziato a ‘ballare’ per una bella collega; insomma, tutto fa pensare che sia proprio la bella Elena la nuova fiamma di De Martino.

Nessuno dei due, ad oggi, ha ancora pubblicato un’immagine o un filmato dove appaiono insieme nello stesso posto, ma i gossip su una loro fuga d’amore si fanno sempre più insistenti.