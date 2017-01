Stefano De Martino: l’amore deve essere centrale nella vita

Ormai il matrimonio è ufficialmente finito: Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno trovato un accordo per la separazione, che a quanto pare è stata consensuale e senza troppi strascichi, soprattutto per il bene del piccolo Santiago.

Tranne il mantenimento di mille euro mensili da versare proprio per figlio, al ballerino nulla rimane della sua storia d’amore con la bella argentina, e quindi ora non resta altro che rimboccarsi le maniche e iniziare una nuova vita.

Il ballerino, che sui social si è mostrato triste per la fine del suo matrimonio, ha pubblicato nelle ore seguenti alla firma della sua separazione un video nel quale torna a parlare d’amore e le sue parole hanno immediatamente riacceso il gossip sulla sua misteriosa vita privata.

Nel video racconta quanto sia importante per lui l’amore: ‘Per avere successo devi essere una persona felice, per questo io sceglierei sempre l’amore, perché una persona infelice non arriva da nessuna parte. E al contrario non funziona: il successo non ti porterà mai l’amore. L’amore invece ti può portare il successo’.

Nello stesso video racconta inoltre come il suo percorso per diventare ballerino non sia stato affatto semplice: «Il tuo credere dev’essere più forte di tutti i “no” che ricevi».

E oggi che è un artista realizzato, Stefano, non ha dimenticato la gavetta e i sacrifici: «Mantenersi è stato complicato», continua, «A me oggi le cose vanno bene, e ringrazio Dio tutti i giorni, ma mi ricordo quanto costa una stanza in un quadrilocale».