Stefano De Martino sanguinante dopo un allenamento di boxe

By Angela Sorrentino

Per tenersi così in forma come continua ad apparire ad ogni uscita pubblica, Stefano De Martino deve senza dubbio allenarsi molto: certamente lo aiutano le lunghe sessioni di ballo, che è la sua passione ed anche il suo mestiere, ma a quanto pare l’ex marito di Belen Rodriguez si dedica anche ad altri sport, molto più “violenti”.

Nelle scorse ore ha infatti pubblicato su Instagram una foto in cui appariva addirittura sanguinante: lo scatto ha preoccupato non poco tutti i suoi fans, ma il ballerino ha chiarito che quello era solo il risultato di una sessione particolarmente “dura” di boxe.

Il ballerino napoletano mostra il naso pesto e le braccia sanguinanti a causa dei forti colpi ricevuti: “Le ho prese, ragazzi”, dichiara con il sorriso.

Sulle maniche della sua felpa sono chiaramente visibili macchie di sangue.

De Martino ha così dimostrato di avere grande sportività, prendendo bene anche l’esito non proprio positivo dell’ultima sfida.

Nelle stesse ore il ballerino si è dovuto recare anche in tribunale per mettere fine, definitivamente, al suo matrimonio con la showgirl argentina: che il duro allenamento sia servito anche a scaricare la tensione accumulata negli ultimi mesi?