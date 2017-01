Stefano Gabbana: vi mostro il mio Gymtonik

By Redazione

Stilista ma molto attento alla sua linea e soprattutto alla sua forma fisica, Stefano Gabbana mostra ancora una volta il suo concetto di allenamento.

Stare sempre in forma ed in questo caso sul suo profilo ufficiale coglie l’occasione per mostrare quello che lui definisce: Gymtonik, allenamento sulle molle ad un ritmo veramente incalzante e tutto senza mai fermarsi.

Un allenamento che ha lasciato di stucco i fan, oltre 22mila like al video condiviso dallo stilista, evidentemente tanti non avevano idea che Stefano fosse così in forma e allenato, si sprecano i commenti positivi: “Sei fantastico” o anche “Unico”.

GYMTONIK ❤❤❤❤ @alessandrofelloni 🤸🏻‍♀️🤸🏼‍♂️🤸🏼‍♂️🤸🏼‍♂️🕺🏻🕺🏻💃🏻💃🏻 #ilovemylife A video posted by stefanogabbana (@stefanogabbana) on Jan 10, 2017 at 10:28pm PST

Poi c’è qualcuno che effettivamente preso dallo sforzo preferisce glissare sul Gymtonik e scrive: “Meglio un gyntonik”, ma in fin dei conti chi può dire a 54 anni di essere tanto in forma?