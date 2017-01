steve-martin-e-il-tweet-delle-polemiche-su-carrie-fisher

By Redazione

Sono in tanti a piangere la prematura scomparsa dell’attrice Carrie Fisher, amata particolarmente per l’indimenticabile ruolo della principessa Leila in Star Wars.

Fan, celebrità e personaggi dello spettacolo hanno espresso il loro cordoglio per la morte dell’attrice, un tweet in particolare ha però scatenato una polemica assurda, è stato quello dell’attore Steve Martin che ha lasciato un messaggio sul suo profilo twitter.

Martedì scorso l’attore aveva scritto: “Quando ero un giovane uomo, Carrie Fisher è stata la creatura più bella che avessi mai visto, lei si è rivelata essere anche spiritosa e brillante”, questo tweet ha scatenato polemiche a non finire.

Media e fan hanno voluto legare questo tweet ad una forma di sessismo, qualcuno ha commentato che il messaggio era totalmente fuori luogo, alcuni addirittura hanno parlato di tweet totalmente negativo nei confronti dell’attrice.

La pressione è stata talmente tanta che Steve Martin ha dovuto cancellare il suo commento, ma non sono mancati anche i commenti in suo favore con qualcuno che cadeva dalle nuvole “Mi sono perso qualcosa? A me sembrava una bella frase”.