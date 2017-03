Suburra la serie tv in onda su Netflix

A breve vedremo Suburra, la serie tv ispirata al film omonimo che parla di intrecci politici, chiesa e criminalità. Sarà una serie tv, come avrete capito, molto forte e per cui adatto ad un pubblico adulto. Tratterà temi delicati come la politica e la criminalità che vi è all’interno di questo sistema.

Suburra sarà la prima produzione italiana seriale, promossa da Cattleya e Rai Fiction che verrà trasmessa su Netflix, la piattaforma in streaming che consente di vedere film e tanto altro. La regia della serie Suburra è affidata al grande Michele Placido e tra i protagonisti troviamo Claudia Gerini, Filippo Nigro e Alessandro Borghi. Sono state rese note, inoltre le prime foto sulla serie.

Suburra sarà girata e ambientata a Roma, città che è la stessa del film omonimo. Si intrecceranno le storie di 3 forze potenti che attualmente comandano il sistema ovvero il Vaticano, la politica corrotta e la criminalità che ne deriva dalle prime due. In questa fiction Alessandro Borghi vestirà i panni di un piccolo criminale mentre Filippo Nigro sarà Amedeo un politico.

Sarà una serie tv che farà riflettere sulle condizioni in cui verteva la città nel periodo in cui ci fu l’entrata in vigore in via definitiva delle dimissioni del sindaco della Capitale.