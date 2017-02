Supergirl The flash, Arrow e Gotham trame 28 febbraio 2017

Trame tv dei telefilm ispirati ai supereroi. Ogni martedì su Italia 1 c’è la maratona dei telefilm: si inizia con Supergirl con protagonista Kara la cugina di Superman, poi si prosegue con The flash, Arrow e infine Gotham. Solamente un episodio a testa viene trasmesso per non andare troppo per le lunghe.

Ecco a voi le anticipazioni delle puntate che andranno in onda martedì 28 febbraio 2017.

Nella puntata di Supergirl, intitolata Supergirl vive, vedremo Kara e Mon-El che cercheranno di indagare e di far luce sul rapimento di alcuni umani. Le indagini li porteranno fino al pianeta Maaldoria, dove Roulette è coinvolta in un traffico di schiavi. Lì i due si ritroveranno senza superpoteri, neutralizzati dal sole rosso di quel mondo.

Nel nono episodio di The flash, intitolato Il presente vedremo Barry che scoprirà che Alchemy è in realtà Savitar e che chiederà aiuto a Jay Garrick per bloccarlo. Ma nello scontro Iris purtroppo verrà uccisa.

In Arrow, nella puntata intitolata La trappola vedremo Prometheus attaccare Curtis che finisce in ospedale. Mentre il gruppo scopre il tradimento di Evelyn, Malone viene rapito.

Infine andrà in onda alle 23:50 il nono episodio di Gotham, intitolato Oltre ogni limite. Tabitha assolda dei sicari per uccidere Gordon. Tra di loro figura il perfido e potente Eduardo Flamingo.