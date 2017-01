By Federica Franco

Supergirl The flash Arrow e Gotham: trame tv del 31 gennaio 2017

Siete pronti per una serata ricca di telefilm dedicati ai supereroi? Ecco a voi le trame tv di Supergirl, The flash, Gotham e Arrow. Un full immersion di serie tv che vanno in onda uno dietro l’altro ad iniziare da Supergirl su Italia 1.

Supergirl prima tv (2×5)

Crossfire: un gruppo mette paura la città usando armi aliene e Kara sospetta che dietro alla banda ci sia il Cadmus. Lena decide allora di organizzare un galà di beneficenza con lo scopo di catturare i criminali, Nel frattempo per Mon-El è il primo giorno di lavoro.

The Flash prima tv (3X5)

Il mostro: Julian e Barry devono affrontare una creatura che sta terrificando la città. Intanto Caitlin contatta sua madre, una ricercatrice biomedica, per capire quali poteri ha l’essere mostruoso.

Arrow prima tv (5×5)

Bersaglio umano: per contrastare Tobias Church, Oliver è costretto a chiedere aiuto a Christopher Chance soprannominato The Human Target.

Gotham prima tv (2×5)

Scarificazione: Galavan rapisce Bunderslaw per ottenere informazioni sulla Wayne Enterprises. Barnes e Gordon fanno un blitz in un magazzino di Pinguino.

Siete pronti ad una serata a tutta azione in compagnia dei vostri supereroi preferiti?