Susan Richardson la star della famiglia Bradford in ospedale

Se l’è vista davvero brutta la simpatica e brava Susan Richardson, conosciuta soprattutto per aver interpretato una delle figlie di papà Tom nella serie tv “La famiglia Bradford”.

Susan Richardson interpretata proprio la figlia “Susan” nella serie tv, andata avanti per cinque stagioni, oggi l’attrice 64enne racconta la sua brutta esperienza dopo un ricovero d’urgenza in ospedale e dopo aver rischiato la morte.

L’attrice infatti ha rivelato al magazine RadarOnline, di aver temuto seriamente per la sua vita vista la particolare malattia cardio-esofagea che le impedisce di mangiare come tutte le persone, le è stato somministrato cibo attraverso un apposita cannula.

Oggi l’attrice ne parla come di un momento spaventoso, ma non è stato l’unico, Susan infatti ha combattuto negli ultimi dieci anni contro un ictus e un attacco cardiaco, oggi sta facendo di tutto per riacquistare la sua salute in modo da proseguire la sua carriera di scrittrice, da poco tempo infatti è diventata autrice di libri per bambini.