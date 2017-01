Svela Alviti, malore in diretta cos’era?

Bella e sempre sorridente, ha fatto spaventare e non poco il pubblico, che ha assistito in diretta al suo malore, senza naturalmente poter intervenire per aiutarla e capire quanto grave fosse la situazione.

L’attrice italiana è stata infatti colta da un attacco epilettico mentre era ospite della trasmissione “Le Grand Journal“, il talk show del giovedì sera su Canal+.

L’attrice era ospite della televisione francese per presentare il film “Dalida”, la biografia della defunta cantante italo-francese in uscita nelle sale cinematografiche dal prossimo 11 gennaio in Francia e a febbraio in Italia, quando, durante la discussione, è stata colta dal malore.

Le immagini la mostrano girarsi convulsamente a destra e a sinistra guardando il pubblico, poi cadere in terra svenuta: inutili i primi soccorsi dei giornalisti presenti in studio.

La trasmissione è stata quindi interrotta e Sveva è stata portata in ospedale, dove ora è ricoverata, per tutti gli accertamenti del caso. A quanto pare comunque la bella attrice si è già ripresa ed ora sta bene.