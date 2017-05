Temptation Island, le coppie quasi pronte a sbarcare in Sardegna

Purtroppo, con l’imminente cambio di palinsesti, i telespettatori italiani rimarranno orfani di tantissimi programmi e trasmissioni, Uomini e Donne, Pomeriggio 5, Selfie – Le cose cambiano, Maurizio Costanzo Show tra i tanti.

Eppure, tra una miriade di repliche e i soliti film che vengono rimandati in onda estate dopo estate, ci sarà una piacevole conferma: Temptation Island tornerà anche quest’anno, con nuove coppie, famose e non, che metteranno alla prova i loro sentimenti.

I rischi per le coppie che partecipano a questo reality, come abbiamo potuto vedere anche nelle scorse edizioni, sono abbastanza elevati, considerando il fatto che i tentatori che cercheranno di fare conquiste sono ragazzi e ragazze bellissimi, abituati a riscuotere successi con l’altro sesso.

Le coppie quindi possono partecipare a Temptation Island per gioco e sicuri dei loro sentimenti e ritrovarsi a fine trasmissione senza aver più accanto l’altra metà.

Quest’anno però ci saranno anche delle novità: negli scorsi anni infatti l’attenzione principale era rivolta alle coppie e al loro futuro mentre i tentatori avevano un ruolo secondario e marginale. Dal 2017 Temptation Island dedicherà invece molto spazio ai tentatori e alle tentatrici, presentando una vera e propria panoramica su ciascuno di loro rendendo cosi ancora più coinvolgente lo spettacolo per il pubblico da casa.

Il docureality, giunto alla quarta stagione, sarà condotto ancora una volta da Filippo Bisciglia, e le riprese inizieranno questo mese di maggio. I casting per partecipare a Temptation Island 2017 sono aperti da tempo e la produzione si sta affrettando a chiudere il cast.

Tentatori e fidanzati alloggeranno nello stesso resort della passata stagione, ovvero ‘Resort Is Modus Relais’ in Sardegna.

La data ufficiale del debutto per il momento ancora non è stata rivelata, ma il cast si arricchisce ogni giorno di nuovi nomi, tra cui spiccano senza dubbio corteggiatori e corteggiatrici di Uomini e Donne.

Tra i tentatori potrebbero esserci Giovanni Vescovo, ex corteggiatore di Sonia Lorenzini, e Leonardo Riccardi, ex corteggiatore di Ludovica Valli. Per quanto riguarda le tentatrici, invece, sarebbe salita la probabilità di vedere nel cast Fabiana Barra, ex corteggiatrice di Manuel Vallicella.

Per quanto riguarda le coppie, invece, non si esclude la partecipazione di Andrea Damante e Giulia De Lellis che del resto hanno espresso in più circostanze la voglia di partecipare ad un reality show in coppia.

Potrebbero prendere parte al ricco cast anche l’ex corteggiatore Federico Gregucci e la sua splendida fidanzata siciliana Clarissa Marchese, i quali però non hanno ancora dato una risposta certa sulla loro ipotetica partecipazione.

A quanto sembra la Fascino aveva contattato anche la star del social network Ask Polina Malinovskaya, ma a quanto sembra ha rifiutato di partecipare.

Tra i preferiti dai fan ci sono senza dubbio Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi, Emanuele Mauti e Sonia Lorenzini.

Il reality show sarà trasmesso come ogni anno in prime time su Canale 5, con le repliche che verranno riproposte come ad ogni edizione tra agosto e settembre.