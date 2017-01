Tenta la rapina, i commessi se ne fregano, il ladro ci rinuncia e va via!

Una notizia che leggendola fa solamente ridere. Un rapinatore cosi non si era mai visto. Un ladro infatti ha deciso di andar via senza alcun bottino quando ha cercato – dopo aver studiato attentamente il post – una rapina contanto di pistola in una farmacia ma è stato letteralmente scheggiato dai commessi che ci lavorano. Il fatto è successo in Spagna, esattamente a Siviglia.

Il rapinatore dopo aver studiato il tutto nei minimi dettagli, ha approfittato del fatto che un commesso si era un attimo allontanato per aiutare delle persone per estrarre l’arma da fuoco e puntarla su un altro commesso, che però non si è neanche spaventato più di tanto.

“Gli ho detto che non gli davamo niente”, spiega Amaru Barrios Ruiz, “Era decisamente sorpreso e ha ripetuto la richiesta puntandomi di nuovo la pistola. L’ho spinto via e gli ho ripetuto di no”.

Il rapinatore a questo punto ha cercato di prendersela con un altro commesso, che lo aveva ignorato come la gente presente, ma anche questo gli ha detto di lasciar perdere e allontanarsi dalla farmacia. L’uomo visibilmente sorpreso di non aver messo paura a nessuno, si è guardato intorno, e dopo un po’ ha deciso di andare via entrando di diritto nella classifica dei ladri più scemi.