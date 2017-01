Teo Mammucari, la verità sul furto alla sua villa

Questo 2017 non è iniziato proprio nel migliore dei modi per Teo Mammucari: il conduttore infatti ha subito la sgradita visita dei ladri nella sua villa di Tor de’ Cenci, a Roma.

L’abitazione si trova in un comprensorio privato e quando i ladri sono entrati in azione per fortuna non era presente nessuno, visto che lo stesso Mammucari si trova a Miami in vacanza.

L’intera villa è stata messa a soqquadro: rubati preziosi del valore di diverse decine di migliaia di euro, ma la stima è solo approssimativa e potrebbe essere destinata a crescere, come riporta TgCom24.

Il tutto è accaduto il giorno di Capodanno, in tarda serata: tre o forse quattro le persone che sono entrate nell’abitazione nella notte tra domenica e lunedì, portandosi via l’intera cassaforte.

A dare l’allarme è stato un vicino di casa, che insospettito dai rumori provenienti dall’abitazione di Teo Mammucari, ha subito chiamato il 112. Il conduttore è stato avvisato telefonicamente.