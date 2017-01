By Angela Sorrentino

Teresa Cilia e Salvatore nuova coppia in dolce attesa

Negli studi di Uomini e Donne, negli ultimi anni, sono nate decine di coppia, molte naufragate appena i riflettori si sono spenti, ma anche diverse che hanno retto il contraccolpo della realtà quotidiana e sono convolate a giuste nozze.

Tra le coppie nate negli studi di Maria De Filippi spiccano per tenerezza certamente Teresa Cilia e suo marito Salvatore Di Carlo: la stessa padrona di casa ha preso a cuore i due piccioncini, ha offerto un lavoro a lei per aiutarli concretamente, e alla fine Salvatore proprio a Uomini e Donne ha chiesto alla sua Teresa di sposarlo.

I due innamorati si sono così sposati, ma il tutto potrebbe essere allietato da un’altra bella notizia: Teresa potrebbe essere infatti in dolce attesa.

Tutto è partito da una foto che Teresa ha condiviso su Instagram: le sostenitrici della 29enne siciliana hanno notato il classico “pancino sospetto”.

Ovviamente, tra i commenti, le domande condivise a riguardo sono state numerose e anche sul profilo Instagram di Salvatore Di Carlo non sono mancate richieste di delucidazioni circa una sua eventuale e imminente paternità, ma per adesso i diretti interessati hanno preferito non rispondere.

Teresa e Salvatore si sono sposati lo scorso 16 settembre e per stare ancora più vicini, recentemente, Teresa ha deciso di lasciare la redazione del programma C’è posta per te per il quale lavorava.

In questo modo, Teresa è ritornata a vivere in Sicilia dove Salvatore Di Carlo continua a giocare a calcio, nel ruolo di portiere del Mazara.