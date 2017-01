By Angela Sorrentino

The Big Bang Theory: la decima stagione è su Joi

Le nuove storie di Sheldon Cooper (Jim Parson), Amy Farrah Fowler (Mayim Bialik), Leonard Hofstader (Johnny Galecki), Penny (Kaley Cuoco), Howard Wolowitz (Simon Helberg), Bernadette Rostenkowski (Melissa Rauch) e Raj Koothrappali (Kunal Nayyar) arrivano finalmente in Italia: The Big Bang Theory dal 17 gennaio su Joi (Mediaset Premium) arriva con la decima stagione, ogni martedì, alle ore 21.15, per 24 episodi.

Episodi che mostreranno nuove dinamiche assolutamente impensabili per i nostri protagonisti, tra matrimoni, maternità, convivenze e nuovi amori.

“Variety” ha anche annunciato che Katey Sagal (“Sons of Anarchy”) e Jack McBrayer (“30 Rock”) faranno capolino nei panni della mamma e del fratello di Penny.

A novembre, invece, TVLine aveva già svelato la partecipazione di Christopher Lloyd (“Ritorno al futuro”) come guest star del primo episodio per interpretare Theodore.

Pasadina e Caltech resteranno gli scenari principali del mondo dei geeky più famosi della tv.

Ideata da Chuck Lorre e Bill Prady, “The Big Bang Theory” è una sitcom da record grazie ai milioni di fan in tutto il mondo, ai numerosi riconoscimenti vinti e alle innumerevoli nomination ricevute nel corso di queste dieci stagioni, non per ultimo il trionfo ai People’s Choice Awards 2016.