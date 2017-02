The Disunited States racconta su Sky l’America contemporanea

Il paese democratico per eccellenza, il paese dove tutto è realizzabile, dove i sogni si possono avverare e dove, chiunque, partendo da zero, può salire fino al gradino sociale più alto. Ma oggi l’America è ancora questa?

“The Disunited States of America” è un viaggio unico nell’America profonda, un’osservazione senza filtri della gente comune da cui emergono paure, tensioni e speranze di due Americhe che oggi convivono ma esprimono modelli di società sempre più distanti tra loro, due modelli che hanno permesso comunque, congiuntamente, che salisse al potere Donal Trump, stupendo gli analisti di tutto il mondo.

Un ritratto fedele e senza pregiudizi di sostenitori e oppositori sia di Donald Trump che di Hillary Clinton. Girato in tredici Stati, con oltre 500 ore di riprese realizzate nei mesi che hanno visto l’ascesa di Trump, il film racconta la vita quotidiana dei supporter di entrambi i candidati.

Il lavoro documentaristico di Prieto è un’analisi profonda di come è stata vissuta la campagna elettorale, arrivando in quei luoghi che gli analisti politici hanno dimenticato o giudicato non rilevanti, e che invece si sono dimostrati il vero e proprio ago della bilancia per la vittoria di Trump.

«Mentre i notiziari ci bombardavano con messaggi di parte su Donald Trump e Hillary Clinton – spiega il regista Luis Prieto -, si parlava ben poco della vera America che si cela dietro a ciascuno dei candidati. Era evidente che per offrire un ritratto genuino e dettagliato delle elezioni presidenziali avrei dovuto rivelare i veri protagonisti della macchina politica che stava per eleggere la prima donna presidente d’America o un mediatico uomo d’affari fino ad allora estraneo alla politica».

La pellicola, produzione originale Sky, per la regia di Luis Prieto, andrà in onda stasera, domenica 19 febbraio, alle 21.15 su Sky Atlantic HD, Sky Cinema Cult HD e Sky TG24 HD.