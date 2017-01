The Flash: la sceneggiatura sarà riscritta da Joby Harold

L’uscita della pellicola è prevista per il 2018, ma al momento il progetto è in stallo da così tanto tempo che in tanti hanno temuto che il tutto venisse accantonato definitivamente.

La pellicola The Flash, nello specifico, è in stasi dal momento in cui il regista Rick Famuyiwa ha abbandonato il progetto, ma in questi mesi la Warner Bros non se ne è stata con le mani in mano, ed anzi ha deciso di ripartire daccapo, rimettendo mano alla sceneggiatura.

Variety rivela infatti che la major ha ingaggiato Joby Harold, sceneggiatore di King Arthur: il Potere della Spada, per riscrivere daccapo la pellicola, che molto probabilmente non uscirà più nel 2018.

Famuyiwa aveva riscritto la versione precedente del film, sulla base scritta inizialmente da Seth Grahame-Smith (primo regista collegato alla pellicola), ma ora a quanto pare si ricomincerà nuovamente da zero.

Nonostante i ritardi e i cambiamenti, Kiersey Clemons e Billy Crudup rimarranno nel progetto per interpretare rispettivamente Iris West e il padre del supereroe.

Tra i produttori spiccano i nomi di Jon Berg, Geoff Johns e Richard Suckle.