By Angela Sorrentino

The Ring 3: nelle prime clip immagini inquietanti e agghiaccianti

Chi ama il genere, certamente non rimarrà deluso, almeno stando alle prime immagini diffuse nella clip ufficiale, che sono a dir poco agghiaccianti.

Paramount Pictures ha diffuso online proprio in queste ore un inquietante prologo esteso di The Ring 3, il terzo capitolo della famosa saga horror, in uscita il prossimo 3 febbraio (negli States), mentre per l’Italia si dovrà attendere il 16 marzo.

Naturalmente la pellicola vede ancora una volta per protagonista Samara, tenebrosa bambina dai capelli lunghi pronta a trucidare brutalmente chiunque si guardi la sua videocassetta maledetta.

La trama ufficiale di The Ring 3 ci svela che il film si concentra sulla storia di una ragazza, Julia, preoccupata per le sorti del proprio fidanzato venuto in contatto con una terribile leggenda metropolitana, secondo la quale esiste un video capace di uccidere coloro che lo guardano sette giorni dopo averlo visto.

Julia decide di sacrificarsi e guarda il video, finendo per scoprire l’esistenza di un film nel film del quale nessuno si era accorto prima. Comincia la lotta contro il tempo affinché Julia possa salvarsi.

La clip diffusa contiene i primi 3 minuti del film: l’ambientazione in aereo potrebbe richiamare il mood di Final Destination, ma fa sicuramente piacere vedere il sadismo di Samara in un luogo non ancora esplorato dai capitoli precedenti.

Le aspettative nei confronti di Ring sono davvero molto alte. Nato come romanzo di successo pubblicato nel 1998 da Koij Suzuki, The Ring (in originale Ringu) è stato trasposto una prima volta da Hideo Nakata sul finire degli anni ’90, aprendo la strada al filone del j-horror e generando un tale successo internazionale da spingere il regista Gore Verbinski a realizzarne un ottimo remake nel 2002 con protagonista Naomi Watts.