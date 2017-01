The Rock beccato dalle telecamere durante la premiazione!

E’ un feeling nato sul set del film “Central Intelligence” ovvero “Una spia e mezzo”, quello tra l’attore e wrestler Dwayne Johnson, al secolo The Rock e Kevin Hart.

Già in precedenza Dwayne gli aveva dedicato un bel dito medio durante un allenamento in palestra, ma oggi si rifà sotto proprio in diretta tv durante la premiazione ai People’s Choice Awards tenutasi proprio ieri 18 gennaio.

Kevin Hart viene premiato come miglior attore per il film commedia, salito sul palco a ritirare il premio si “scatena” il saluto del suo collega ed amico Dwayne Johnson che in segno di “rispetto” amichevolmente gli mostra il dito medio.

Più tardi anche The Rock sarà premiato come “Favorite Premium Series Actor”, per il ruolo in “Ballers”, l’attore pensava evidentemente di non essere beccato in quel momento, ma la camera lo ha inquadrato proprio nell’istante del “saluto”.