The Rock: vi mostro i muscoli di mia figlia

Tale padre tale figlia, sembra proprio di si e lo conferma anche Dwayne Johnson, meglio conosciuto come The Rock.

Dwayne Johnson, molto attivo anche sui social, ha spesso condiviso immagini e video insieme all’ultima nata Jasmine, si è riscoperto papà tanto amorevole e chissà che anche lei non possa intraprendere la carriera di attrice o di wrestler.

L’ultimo scatto pubblicato da The Rock è davvero molto simpatico e ci mostra un Dwayne Johnson intento a lavorare finchè non arriva la figlioletta che vuole vedere, sul notebook del papà, il film “Oceania”, pellicola che in realtà si chiama “Moana” ma modificato nel titolo per il mercato italiano.

Lo scatto è così simpatico e dolce che ha attirato tantissimi commenti e like, oltre un milione di like e più di 5mila commenti, Dwayne Johnson mostra i muscoli e mette in posa anche la figlioletta, che in realtà sembra molto più interessata ad osservare lo schermo piuttosto che posare insieme al papà.

Uno dolce scatto che conferma ancora una volta quanto dolce, seppur forzuto e apparentemente ruvido, sia Dwayne Johnson.

foto@Instagram