Tiberio Timperi si racconta tra amore e famiglia

Mentre molti suoi colleghi, grazie alla notorietà e alla presenza fissa in televisione, passano da una conquista all’altra, da un flirt all’altro, alimentando scandali e pettegolezzi continui, Tiberio Timperi ha sempre tenuto la sua vita amorosa nel suo privato, e continua a farlo, anche se purtroppo ha vissuto anche una dolorosa separazione.

Il conduttore si è raccontato al settimanale Visto, a cui si è aperto, iniziando subito col chiarire che non si sente affatto “il bello della televisione”: “Non mi sento bello, mi sento una persona normale. Bello e farfallone è sempre e solo un luogo comune”.

Timberi ha poi raccontato di essersi innamorato “solo di due” donne nella sua vita: “Una volta quando ero adolescente. E con questa ragazza non ci siamo mai persi di vista, anche se siamo molto cambiati. La seconda volta è successo quando lavoravo a Milano”.

Timperi non precisa se sia compresa anche la ex moglie Orsola Gazzaniga, madre di suo figlio Daniele. Lei e il conduttore sono stati sposati appena tre mesi e la separazione è stata a dir poco turbolenta, con un lungo iter di avvocati e liti in tribunale che si sono susseguite per anni.

Nell’intervista, il conduttore ha quindi parlato del difficile rapporto con il padre, ma anche l’amore che ha sempre unito i suoi genitori: “Mi ha ostacolato in tutti i modi, ma forse solo per mettere alla prova la mia passione. Io comunque mi sono sempre reputato fortunato sul serio, perché per lui esisteva solo la Rai. Non c’era discussione. Quando poi sono approdato alla Tv pubblica finalmente mi ha dato soddisfazione. Mia madre credeva in me più di mio padre. È morta tanto tempo fa. Diceva sempre a mio padre: ‘Lascialo fare’. In ogni caso mi hanno sempre aiutato. Si amavano molto: quando mamma si è ammalata papà si licenziò dal lavoro per accudirla”.