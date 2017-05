Tiki Taka News parte con una sfuriata di Flavio Briatore

A partire da ieri, martedì 2 maggio 2017, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 19.00, fino al termine della stagione sportiva, su Italia 1 andrà in onda “Tiki Taka News”.

Dopo il grande successo di Tiki Taka, il programma sportivo in onda tutti i lunedì, da quattro anni appuntamento fisso per milioni di tifosi, nasce la sua versione quotidiana: un nuovo programma di sportainment curato dalla redazione di Videonews, diretta da Claudio Brachino, e condotto da Pierluigi Pardo.

“Sportainment” perché in questo nuovo programma l’impatto delle news si mescola all’approfondimento, l’attualità allo stile, al ritmo e alla contaminazione tipici di Tiki Taka.

Grandi firme del giornalismo italiano, sportivi professionisti, dirigenti, blogger, social influencer e personaggi del mondo dello spettacolo: ci sarà spazio per tutti negli studi Mediaset, a partire da ieri, dove già dall’esordio non sono mancate scintille.

Ieri gli ospiti d’eccezione sono stati Flavio Briatore, Mara Maionchi, Massimo Giletti e Laura Barriales: proprio il primo non ha fatto mancare il suo punto di vista, e non solo.

Ospite in collegamento, l’ex manager di Formula Uno ha risposto a una domanda del conduttore che gli ha chiesto com’è la vita a Montecarlo: “Ogni volta vengo sempre tirato in mezzo a questo discorso. Non è una questione di ricchi e di poveri”, ha affermato Briatore. Poi ha aggiunto: “Chi può permetterselo può vivere benissimo a Montecarlo. Io do lavoro a 3mila persone, non tiratemi in mezzo a questo discorsi perché altrimenti mi alzo e me ne vado”.

In realtà la domanda era stata posta in vista della sfida di Champions tra Juve e Monaco che si disputerà proprio nel Principato, ma Briatore ha continuato: “Io nella mia vita ho comprato e venduto otto squadre di Formula Uno, tre squadre di calcio, perché dovete venire a rompere i mar… a me su queste cose?”.

Pardo, capito l’andazzi, ha poi provato a cambiare domanda: “Avevi parlato dell’ipotesi Balotelli al Napoli…”, ma Briatore ha chiosato: “Richiamami tra qualche minuto perché adesso non rispondo”.