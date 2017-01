Tina Cipollari continua a negare di essersi rifatta

By Angela Sorrentino

Nelle scorse settimane, in veste di “giudice” a “Selfie, le cose cambiano”, ha duramente attaccato Gemma Galgani, sua eterna nemica anche negli studi di Uomini e Donne, per la sua volontà di “tirarsi” un po’ il viso e rifarsi anche la dentatura per apparire più piacente, eppure proprio Tina Cipollari è stata accusata di essere passata nello studio del chirurgo plastico.

Secondo il tg satirico Striscia la Notizia Tina avrebbe subito alcuni cambiamenti fisici dal suo esordio nel 2001 ad oggi, ed il merito sarebbe di qualche ritocchino.

Sollecitata da Maria De Filippi egli studi di Uomini e Donne, Tina però si è difesa dicendo di aver preso circa trenta chili in sedici anni a causa delle tre gravidanze che l’hanno fatto lievitare in modo considerevole, e ha voluto vedere il video montato da Striscia.

Tina ha poi chiesto alla conduttrice se il filmato fosse già stato mostrato a Striscia, con la De Filippi, che ha replicato in maniera divertita: “Non ti conviene metterteli contro sennò continuano”.

Tina ha però aggiunto: “Ma io li ringrazio. E’ un onore. Di certo non fanno vedere il mostro. Mostro da giovane. Mostro strada facendo. Quindi non ci può andare”.

“Il naso era diverso? Gli zigomi erano diversi? Le labbra erano forse diverse? E allora dov’è questo cambiamento?” ha poi tuonato.

Gemma Galgani dal canto suo non si è detta soddisfatta della risposta data dalla rivale, visto che più volte l’ha accusata di essersi rifatta dopo il suo esordio televisivo.