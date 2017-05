Tina Cipollari lascerà veramente Uomini e Donne?

By Angela Sorrentino

Non è certo la prima volta, negli ultimi due decenni, che si parla di un possibile addio di Tina Cipollari a Uomini e Donne, eppure lei è sempre lì, seduta accanto ai tronisti, con i suoi abiti eccessivi e i suoi modi irruenti e sopra le righe, a non lesinare accuse e critiche a nessuno, soprattutto a Gemma Galgani che negli ultimi anni è diventata il suo bersaglio preferito.

Eppure Tina, tra Rai e Mediaset, negli ultimi mesi sta mettendo a segno una miriade di partecipazioni ed ospitate che stanno facendo impazzare il gossip, e spingendo molti a credere a un suo addio alla storica trasmissione di Maria De Filippi, che l’ha lanciata e gli ha dato lavoro per vent’anni.

All’inizio, nel 1996, Uomini e donne era un talk che affrontava temi sociali che opponevano il mondo maschile a quello femminile. Oggi, dopo quasi vent’anni, Uomini e Donne, è diventato lo show del pomeriggio più seguito dal pubblico italiano, ma Tina è stata una presenza fissa sempre.

L’ultima indiscrezione su un suo probabile addio arriva dopo mesi di aspri litigi con la corteggiatrice Gemma, tanto che Maria De Filippi era stata costretta ad ammettere di dover tagliare pezzi di puntata a causa dei loro scontri.

Come riporta il sito Blastingnews, la conduttrice potrebbe prendere una decisione definitiva: Maria avrebbe già fatto trapelare la voglia di chiudere la collaborazione con la vamp.

Intanto, a distanza di un anno dall’avventura di Tina Cipollari in giro per il Sudamerica all’interno del programma a Pechino Extress, l’opinionista di Uomini e Donne ha voluto ricordare quell’avventura sui social, condivisa con l’amico ed ex tronista Simone di Matteo.

Tina è infatti volata in Colombia, precisamente a Bogotà e ha voluto mostrare ai suoi followers che si è di nuovo vista con l’ex concorrente di Pechino. Inoltre la Cipollari ha dichiarato all’amico una dedica veramente profonda, tanto che ha fatto sussultare i suoi fan. Che Tina voglia ritornare ai tempi del reality in giro per il mondo?

Stasera poi va in onda la prima puntata della nuova edizione di ‘Selfie, le cose cambiano’ condotto nuovamente da Simona Ventura. Dopo il grandissimo successo della scorsa stagione (autunno 2016), l’opinionista di ‘Uomini e Donne’ è stata confermata nella trasmissione con il ruolo di giudice.