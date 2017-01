Tiziano Ferro: figlio e matrimonio le priorità

Dichiaratamente e felicemente gay, qualche settimana fa Tiziano Ferro aveva pubblicamente dichiarato di star pensando seriamente alla paternità: come molti suoi celebri colleghi, il cantante sta pensando di adottare un bambino o di ricorrere alla maternità surrogata.

Ma a quanto pare Ferro sta anche pensando di rendere ancora più stabile la sua quotidianità, arrivando ad ammettere di star pensando anche a convolare a nozze.

Al vicedirettore di SkyTg24, Flavio Natalia, in un’intervista speciale dal titolo “Tiziano Ferro: è finita un’epoca”, il cantante si è confessato a cuore aperto, parlando delle soddisfazioni ottenute nella sua carriera, ma soprattutto dei traguardi raggiunti nel privato.

Nello specifico, sul matrimonio Ferro ha le idee più chiare: “Non pensavo sarei mai stato in grado di poterlo fare. Adesso che si può fare devo dire che spesso ci penso. Cinque anni fa, forse perché lo vedevo impossibile, avrei risposto mah, non vedo perché, invece oggi quasi quasi… Spero solo di non infilarmi in qualche storia solo per farlo, perché poi si fa quella fine lì!”.

Un’affermazione del tutto sensata, dopo quanto annunciato in un’intervista con Vanity Fair, in cui Ferro dichiarò di essere pronto ad adottare un bambino, anche da solo: “Sono in America anche per questo (…). Comunque sì, un bambino lo vorrei anche se sono solo. Spero però di trovare una persona con cui condividere questo sogno”.