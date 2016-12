Tiziano Ferro sarà il primo ospite di Sanremo 2017

Svelati ufficialmente i nomi dei 22 big in gara ed anche quelli delle nuove proposte, ora cresce l’attesa su quali saranno gli ospiti, italiani e stranieri, che saliranno sul palco dell’Ariston nella prossima edizione del Festival di Sanremo.

Mentre si susseguono voci ed indiscrezioni, è arrivata una prima, graditissima, sorpresa: il primo super ospite musicale porta il nome di Tiziano Ferro.

Il conduttore Carlo Conti ha così definito il ritorno di Tiziano Ferro al Festival di Sanremo in qualità di super ospite: “Sono felicissimo che Tiziano torni a Sanremo per la seconda volta dopo la bellissima performance che fece due anni fa, al mio primo festival. In quell’edizione, fu lui il primo grande ospite ad esibirsi sul palco dell’Ariston”.

La sua partecipazione è prevista per la prima serata della kermesse, quella del 7 febbraio.

L’ingaggio è arrivato dopo che il suo ultimo disco, Il Mestiere della Vita, è diventato di Platino dopo appena una settimana dall’uscita.

Non tutti però sono proprio entusiasti della cosa. Mario Adinolfi, presidente de Il popolo della famiglia, ad esempio, non ci sta e su Facebook critica aspramente la decisione.

Adinolfi ha commentato la notizia attraverso un post sui social: “L’ anno scorso Elton John e Nicole Kidman. Quest’anno Tiziano Ferro. Se non sei uno che affitta uteri Carlo Conti non ti fa fare il superospite a Sanremo”.

Adinolfi continua ipotizzando che Tiziano Ferro possa affittare un utero con il cachet di Sanremo: “Affitterà l’utero per diventare ‘padre da solo’, come annunciato in una recente intervista, utilizzando il ricco cachet di Sanremo pagato dalle mamme e dai papà italiani con il canone in bolletta elettrica?”.