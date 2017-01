Tiziano Ferro sarà ospite a Sanremo assieme a Carmen Consoli

In questo periodo Tiziano Ferro si sta concentrando molto sulla sua vita privata, accarezzando l’idea di matrimonio ed anche quella di adottare un figlio, anche se certamente non in Italia dato che l’adozione alle coppie gay non è ancora legale nel nostro paese, ma non sta tralasciando neppure la sua carriera: il mese prossimo Ferro infatti sarà uno dei super ospiti del Festival di Sanremo, assieme a Carmen Consoli.

È lui stesso ad annunciarlo, attraverso i suoi profili social, cogliendo l’occasione del lancio ufficiale della clip di “Il conforto”, il secondo singolo estratto dal suo ultimo disco Il mestiere della vita, in cui lui duetta con la cantautrice catanese: “In attesa di vederli insieme a Sanremo 2017, ecco il video de ‘Il Conforto’, il nuovo singolo insieme a Carmen Consoli!”, recita il post.

“Carmen – racconta il cantante – mi segue come se avessimo cantato insieme per dieci anni. La sintonia è stata immediata e meravigliosa”.

Dalla pubblicazione dell’album, il 2 dicembre, la canzone è diventata una delle più amate del progetto a plebiscito popolare, ed anche il video appena lanciato pare piacere molto.

La clip, diretta da Gaetano Morbioli, viene presentata come un’esperienza visiva fuori dagli schemi per una ballad dalla produzione atipica, elettronica e priva di elementi acustici nel corpo di arrangiamento.

Una canzone splendida, un video che più semplice non si poteva ma comunque carico di emozione: Tiziano Ferro non smette mai di stupire i suoi moltissimi fans sparsi in tutto il mondo.