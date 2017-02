Tokyo, arrivano gli ecologici bus a idrogeno

By Eleonora Gitto

Tokyo, arrivano i nuovi bus ecologici a idrogeno.

Mentre noi stiamo ancora discutendo sul tema infinito della scelta fra la gomma e la rotaia, e completiamo nel frattempo nel tempo record di 50 anni o giù di lì, la Salerno Reggio Calabria, a Tokyo arrivano gli autobus a idrogeno.

Il primo veicolo entrerà in servizio nella capitale giapponese a marzo, e nei mesi successivi ne entreranno in servizio altri cento.

Il bus delle meraviglie è stato realizzato dalla Toyota, compagnia che ha sempre investito nelle energie alternative. In particolare nell’idrogeno, come alternativa ecosostenibile ai carburanti tradizionali.

La Toyota Motor Corporation ha consegnato il primo mezzo al Bureau of Transportation of Tokyo. L’autobus sarà in servizio sulla linea Toei a marzo; nel corso del mese ne sarà consegnato un altro.

Il sistema Toyota Fuel Cell System a idrogeno, è stato sviluppato per garantire una maggiore efficienza nei confronti dei motori a combustione interna.

La performance ambientale è pressoché ottimale, dal momento che le emissioni di CO2 sono pari a zero.

Il mezzo sviluppa una potenza di 9 KW e una capacità di 235 kWh. A quando gli autobus a idrogeno anche nelle metropoli italiane?