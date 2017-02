Tom Hanks e Rita Wilson: musica e cinema contro il cancro

Hanno partecipato alla serata del World Cancer Research Fund, un evento per la raccolta di fondi contro il cancro a Los Angeles, Tom Hanks e sua moglie Rita Wilson.

La coppia ha una visione unica sulla malattia dopo l’esperienza di Rita che si è sottoposta ad una doppia mastectomia due anni fa, un percorso durante il quale è stata sempre seguita dal marito Tom Hanks, ed oggi tutti e due uniti per la raccolta fondi.

Attualmente Rita è totalmente fuori dalla malattia e questa battaglia ha reso la coppia ancora più forte, come rivela lo stesso Tom Hanks che ha anche confermato quanto ascoltare musica e passare le serate insieme al cinema, abbia contribuito ad un legame ancora più forte dopo la diagnosi di cancro del 2015.

E’ proprio Rita a parlare di Tom e della sua reazione: “Chi sapeva che questa battaglia avrebbe potuto unirci ancora di più? Non sai mai come possa reagire tuo marito in una situazione del genere. Ero sorpresa, mio marito ha spazzato via tutte le mie preoccupazioni”.

Al New York Times, la moglie di Tom Hanks ha anche rivelato come il marito abbia lasciato per un lungo periodo il suo lavoro restando accanto a lei sul divano a guardare film e a ridere e piangere insieme, passando da uno stato d’animo all’altro.