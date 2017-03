Tom Jones ammette: Non so come l’avrebbe presa Elvis

Le voci continue e le “sottili” ammissioni che confermano un possibile flirt tra Tom Jones e Priscilla Presley, hanno fatto uscire allo scoperto il cantante.

Tom Jones e Priscilla Presley, ex moglie del grande Elvis Presley, hanno alimentato negli ultimi mesi tante voci sul loro rapporto di amicizia che in realtà potrebbe essersi spinto più in là, i due sono stati pizzicati insieme a cena a Los Angeles.

Da premettere che Tom è stato un amico di famiglia di Elvis, molto amico anche di Priscilla, forse oggi ammette che “gli piace uscire con una bella donna”, ma rivela anche: “Davvero non so come la prenderebbe Elvis oggi se avesse saputo che andiamo a cena insieme io e Priscilla”.

Ma il cantante conferma anche la grande amicizia: “E’ stata mia amica dal 1968 quando l’ho incontrata per la prima volta con Elvis, lei fa parte di un gruppo di persone che conosco a Los Angeles e con le quali mi piace uscire”.

L’intervista a The Sun svela in realtà come il cantante ancora oggi a distanza di tanti anni, ha timore di cosa possa aver pensato Elvis Presley, ma precedentemente aveva confermato: “Siamo stati amici per tanti anni con Priscilla, è una bella signora e ci piace passare insieme le serate”.