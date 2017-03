Tra Katy Perry e Orlando Bloom c’è una certa Erin?

Ufficialmente si sarebbero presi una pausa di riflessione, Orlando Bloom e Katy Perry teoricamente vogliono capire cosa fare della loro storia.

Lei cantante sulla cresta dell’onda 32 anni, lui attore affermato 40 anni, insieme da un anno anche se con alti e bassi, come d’altronde ogni coppia, sembra abbiano deciso di prendersi una pausa di riflessione, come rivelano i rumors in anteprima di E!News che parla di “Rispettosi e amorevoli spazi”.

Ma nelle ultime ore si sono insinuati alcuni dubbi, piccoli sospetti che avrebbero alimentato questa “pausa di riflessione”, il Mirror infatti punta il dito su Erin McCabe, la misteriosa donna che Orlando Bloom avrebbe visto nella cerimonia pre-Oscar e che era seduta accanto a lui.

Erin McCabe, figlia del presidente della Global Green Les McCabe, secondo le indiscrezioni riportate dal Mirror, avrebbe scambiato il suo biglietto di poltrona per sedere accanto ad Orlando e stando a quanto riportano alcuni testimoni sarebbero stati molto vicini durante la cerimonia tanto da appoggiare una mano sulla gamba.

Insomma possibile che dietro la pausa di riflessione ci sia in realtà un nuovo flirt per l’attore? O semplicemente si tratta di un’amicizia o meglio ancora un modo per far ingelosire Katy che, ricordiamo, ignorò il campanello d’allarme quando l’attore fu “paparazzato” in un night di Las Vegas insieme alla cantante e attrice Selena Gomez?