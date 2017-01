Tre volte te: Federico Moccia torna a parlare di Step e Babi

By Angela Sorrentino

I libri ed i film che ne sono stati tratti hanno fatto sognare e sospirare un’intera generazione di adolescenti, ed ora Federico Moccia è pronto a replicare lo stesso successo: tornano infatti in ‘Tre volte te’, che sarà in libreria il 18 aprile 2017 per la Casa editrice Nord, i protagonisti di ‘Tre metri sopra il cielo’ e ‘Ho voglia di te’.

Sei anni dopo l’ultimo incontro con Babi, la ragazza che gli ha fatto scoprire l’amore e poi gli ha spezzato il cuore, Step è una persona molto diversa, è felice con Gin, la donna che ha perdonato i suoi errori e gli ha insegnato di nuovo ad amare. Ma, inaspettatamente, Babi si ripresenta come un tornado nella sua vita.

Step è così costretto a riconsiderare tutte le sue scelte e a mettere in discussione tutte le sue certezze. Perché le storie non finiscono mai davvero e, sebbene Gin sia perfetta per lui, è stata Babi l’unica in grado di portarlo là, dove solo gli innamorati vivono: tre metri sopra il cielo.

L’anteprima di pubblicazione dello scritto in Spagna è stato un vero successo, in quanto il giorno dopo l’uscita del libro, esso è andato subito in ristampa.

Un successo che si prepara a replicare in Italia dove bisognerà aspettare qualche mese per tenere fra le mani l’episodio conclusivo delle avventure amorose che hanno conquistato il cuore di 4 milioni di lettori italiani, rimanendo per tre anni consecutivi nella Top 10 dei libri più venduti.