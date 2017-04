Treviso, il medico Gava radiato dall’ordine: è contrario ai vaccini

L’Ordine dei Medici di Treviso ha radiato Roberto Gava perché contrario ai vaccini.

La decisione, dopo settimane di discussioni, polemiche e quant’altro, è finalmente arrivata: l’Ordine dei Medici di Treviso ha radiato Roberto Gava.

Il suoi avvocati si lamentano perché gli sarebbe stato negato il diritto di difendersi adeguatamente, e dicono: “Al dottor Gava non è stato contestato alcun pericolo o danno subito da suoi pazienti, nessuno dei quali si è dimostrato scontento di lui, anzi, sono tutti pienamente soddisfatti, come ne hanno reso testimonianza e ribadito anche in pubbliche manifestazioni di apprezzamento”.

“Vorrebbero definire il dottor Gava come antivaccinista, mentre egli è un bravo professionista che tende a non utilizzare i vaccini solo quando essi sono sconsigliabili, o quando non può fare altrimenti perché i pazienti li rifiutano com’è nel loro diritto fondamentale costituzionale che va rispettato. E’ una condanna che va contro i pazienti che non possono o non vogliono vaccinarsi”.

In caso di ricorso del dottor Gava, la sanzione della radiazione non è operativa. Bisognerà aspettare la decisione del Consiglio Nazionale. E’ molto probabile che nei prossimi giorni il ricorso sarà presentato dai suoi legali nei termini di legge.