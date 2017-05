By Federica Franco

Trono over Gemma pronta a lasciare Uomini e Donne?

Notizie clamorose arrivano dal programma pomeridiano, Uomini e Donne. Le notizie riguardano una dama del trono over, Gemma Galgani: si può dire che la donna è una “protagonista” vista la sua longevità all’interno del programma e anche in base ai vari gossip che l’hanno coinvolta da un bel po’ di tempo a questa parte.

Sembra infatti che Gemma sia pronta a lasciare il programma: motivo? Marco Firpo. Alcuni scatti molto curiosi postati sui social facevano pensare che l’uomo era ancora preso dalla sua ultima compagna, cosa evidentemente smentita. Marco sembra essere molto innamorato invece della sua Gemma.

Se ciò fosse vero, per Gemma si potrebbe aprire un nuovo scenario dove finalmente potrà essere di nuovo felice insieme al suo Marco. Ciò segnerebbe anche la fine dei vari litigi che coinvolgono sempre di più l’opinionista Tina Cipollari e la stessa Gemma. Infatti la prima ha sempre sostenuto che la Galgani è ancora immatura non rendendosi conto della sua età. Dall’altra parte c’è un particolare odio che non fa stare tranquilla la dama più famosa di Uomini e Donne.