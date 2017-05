By Redazione

Trono Over: Marco e Gemma, Graziella insulta Manfredo e se ne va

Nella puntata di oggi abbiamo assistito al racconto dei tre giorni passati insieme di Marco e Gemma: sorrisi, amore e abbracci.

Sembra che la loro storia prosegui a gonfie vele: noi li vediamo felici e innamorati e questo ci fa piacere perché l’amore non ha età.

Speriamo proprio di ricevere sempre belle notizie così anche in futuro.

Di contro nella seconda parte Graziella ti torna a dire la sua su Manfredo accusandolo di essere un viscido bastardo

Alla fine Graziella abbandona lo studio e per quel che possiamo dire crediamo abbia fatto la scelta più giusta poiché oramai siamo alla sceneggiata.

Per noi la signora Graziella ha davvero esagerato dando in escandescenze in questo modo assolutamente fuori luogo.

È la volta poi di Nino che parla delle foto uscite in settimana del compleanno di Giorgio dove tra gli invitati c’era anche la bella Anna.

Da molto tempo si vocifera di un’amicizia particolare tra i due protagonisti del trono over, ma in verità al di là del gossip non abbiamo prove di questo presunto interesse tra i due.

A questo punto ci chiediamo: Graziella tornerà?

E la presunta amicizia particolare tra Giorgio e Anna verrà alla luce?

Vedremo, ma intanto Giorgio si fa vedere in giro con Roberta, tanto che il settimanale Di Più li ha immortalati mentre si baciavano.

Vedremo cosa accadrà nelle prossime puntate del trono over.