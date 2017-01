By Redazione

Tupac: una lettera d’amore focosa all’asta per 25mila dollari

La vita dell’artista Tupac è stata davvero molto travagliata, scomparso prematuramente in seguito ad un omicidio nel settembre del 1996, è rimasto nel cuore di milioni di fan e in Germania gli è stata dedicata persino una statua.

Durante il periodo nero passato in carcere, l’artista noto soprattutto per i suoi testi, oltre ad essere un ferreo attivista, secondo le indiscrezioni del magazine TMZ, avrebbe scritto una lettera d’amore molto esplicita e focosa.

Secondo le indiscrezioni la lettera sarebbe un concentrato di sensualità degne di pellicole come “50 sfumature di grigio”, fra le righe scritte dall’artista si parlerebbe persino di “12 posizioni per fare l’amore”, a quanto pare la “focosa” lettera sarà messa all’asta dal proprietario Ken Goldin della Goldin Auctions per un valore di circa 25mila dollari.

Vedremo come andrà a finire l’asta e se si riuscirà a raggiungere tale cifra o addirittura a superarla.