U2, concerto di Roma: cancellati centinaia di biglietti

By Eleonora Gitto

Per il concerto di Roma degli U2 sono stati cancellati centinaia di biglietti.

Ne stanno succedendo di cotte e di crude con questi biglietti online.

Appena arriva un gruppo famoso o comunque c’è un concerto di rilievo, si scatena il finimondo.

Dopo pochi minuti i biglietti spariscono e non si capisce bene dove vanno a finire.

Il risultato è, guarda caso, che nella maggioranza dei casi poi i biglietti si trovano ma a prezzi aumentati a dismisura.

Ormai è così da qualche anno e in giro regna una gran confusione, con relative proteste di migliaia di persone.

Stavolta la questione ha riguardato il concerto degli U2 a Roma, previsto per il 15 luglio.

Naturalmente in un quarto d’ora i biglietti sono spariti, e la gente ha protestato vivacemente contro il bagarinaggio online.

Live Nation e Ticket One si sono affrettati a precisare in un comunicato: “Abbiamo provveduto a cancellare circa 200 ordini sospetti e 600 biglietti che sarebbero potuti finire su siti di secondary market. I biglietti sono stati prontamente ricollocati in vendita”.

Ma il problema rimane, e gli organizzatori sono stati costretti comunque a organizzare una seconda data per il concerto, che si terrà il 16 luglio.

I biglietti saranno in vendita dalle ore 10 di lunedì 23 gennaio.