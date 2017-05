Uomini e Donne anche Luca Onestini è pronto a fare la sua scelta

By Angela Sorrentino

Solo poche ore fa c’è stata la registrazione, ad Uomini e Donne, della scelta del tronista Marco Cartasegna, che tra una cascata di petali rossi ha portato con sé, fuori dagli studi Mediaset, per iniziare una nuova avventura assieme Federica.

Senza alcun tentennamento, la giovane ha detto “sì” al tronista che aveva corteggiato per due mesi soltanto, ma a quanto pare a breve anche un altro amato protagonista del trono classico annuncerà chi sarà la sua scelta: contestualmente alla scelta di Marco, anche Luca Onestini ha infatti annunciato di essere pronto a mettere fine alla sua esperienza televisiva già nella prossima registrazione.

Luca, dopo le domande incalzanti da parte della corteggiatrice Soleil, già diventata personaggio seguitissimo sui social, ad affermare di essere finalmente pronto a scegliere con chi lasciare il programma dopo la sua lunga permanenza sulla sedia rossa.

Il trono dell’ex corteggiatore di Clarissa Marchese è infatti iniziato a gennaio scorso e dopo aver conosciuto Soleil Sorge e Giulia Latini, ha approfondito la conoscenza anche con Cecilia Zagarrigo – ex corteggiatrice di Oscar Branzani – che in poche esterne ha conquistato l’interesse di Luca.

Tre dame quindi per Luca Onestini, negli studi di Maria De Filippi, che si contengono il cuore dell’ex Mister Italia: tutte e tre dalla personalità diversa ma tutte con la voglia di viversi Onestini fuori.

L’ex corteggiatore di Clarissa Marchese è molto preso da tutte e tre le ragazze al punto che, nel corso dell’ultima esterna, ha baciato ancora Giulia Latini che, in molti consideravano, fuori dai giochi.

La scelta non appare così scontata. Luca, infatti, ha portato Cecilia a conoscere il fratello, Soleil si è impegnata presentandole la mamma mentre Giulia, invece, ha deciso di mostrare a Luca il suo lato più sensuale: alla fine chi preferirà Luca?

Qualche indizio lo semina qua e la sui social il fratello di Luca, Gianmarco, che ha espresso una preferenza abbastanza netta per una delle corteggiatrici: la sua opinione rispecchia quella del fratello?

Tina Cipollari ha espresso al riguardo il suo pensiero: per l’opinionista la scelta dovrebbe essere tra Cecilia e Soleil, anche se secondo lei Luca è più propenso a scegliere la seconda con cui ha avuto più modo di parlare e di confrontarsi. Anche se con Cecilia, in pochissimo tempo, ha fatto dei grandi passi in avanti.